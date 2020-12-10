Путин и Мишустин поздравили жителей ХМАО с 90-летием со дня образования региона

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 90-летием со дня образования региона. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Отрадно, что нынешнее поколение жителей стремится внести свой весомый вклад в развитие Ханты-Мансийского автономного округа, и ваши достижения тоже впечатляют, - отмечает глава государства. - Один из основных нефтегазоносных районов России, ХМАО обладает колоссальным производственным, технологическим, кадровым потенциалом. Здесь успешно реализуются масштабные инициативы в промышленности и социальной сфере, совершенствуется транспортная инфраструктура".

Путин также подчеркнул, что большое внимание жители региона уделяют сбережению исторического, культурного и духовного наследия. "Вы по праву гордитесь родным югорским краем, его величественной природой, самобытными традициями и обычаями народов, издревле живущих на этой земле, - говорится в телеграмме президента. - И конечно, своими предшественниками, которые в сложных условиях осваивали богатейшие месторождения полезных ископаемых, строили дороги, возводили города и поселки. Упорным, созидательным трудом укрепляли экономическую мощь страны".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также поздравил жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 90-летием со дня образования региона. Телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"История вашего далекого северного края создавалась смелыми и трудолюбивыми людьми, которые в суровых условиях осваивали месторождения полезных ископаемых, запускали новые промышленные производства, прокладывали трубопроводы, строили города и дороги. ХМАО - это не только богатейшие сокровища недр, но и уникальная первозданная природа", - говорится в телеграмме.

Глава кабмина отметил, что Югра является одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, энергетическим и инновационным центром. "Здесь действуют индустриальные и промышленные технопарки, успешно развивается агропромышленный комплекс, реализуются масштабные инвестиционные проекты, строятся высокотехнологичные предприятия", - подчеркнул Мишустин, добавив, что особое внимание в регионе уделяется развитию науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

"За каждым достижением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - труд, профессионализм, энергия и целеустремленность жителей региона. Вы искренне любите свой родной край и делаете все для его развития и процветания", - отметил премьер-министр.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра образован постановлением ВЦИК 10 декабря 1930 года как Остяко-Вогульский национальный округ в составе Уральской области. В январе-декабре 1934 года входил в Обско-Иртышскую, с декабря 1934 года - в Омскую область. 23 октября 1940 года переименован в Ханты-Мансийский национальный округ. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1944 года включен в состав Тюменской области РСФСР. В 1977 года преобразован в Ханты-Мансийский автономный округ. Указом президента РФ от 25 июля 2003 года переименован в Xанты-Мансийский автономный округ - Югра.