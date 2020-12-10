Полицейские приняли роды на станции метро "Электрозаводская" в Москве

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Полицейские помогли женщине, у которой начались схватки на станции московского метро "Электрозаводская", успешно приняв у нее роды. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре МВД России.

В 19:05 мск 9 декабря полицейские во время обхода вестибюля станции заметили беременную, которая, сойдя с эскалатора, стала оседать на пол. "Как выяснилось, 29-летняя будущая мама находилась на последних сроках беременности. Прапорщик полиции Алексей Орлов незамедлительно вызвал наряд скорой медицинской помощи, однако роды уже начались. Понимая, что женщине требуется срочная помощь, старший сержант полиции Алеся Полякова, не растерявшись, помогла появиться младенцу на свет, слаженно и быстро, сделав все необходимое, чтобы новорожденный малыш и мама не пострадали", - рассказали в ведомстве.

До приезда врачей полицейские обернули новорожденного в термоодеяло. Прибывшие врачи отметили, что сотрудники полиции оказали помощь профессионально. Сейчас женщина с ребенком находится в роддоме.