В Казахстане опровергли утверждения о планах ввести строгий карантин с 14 декабря

НУР-СУЛТАН, 10 декабря. /ТАСС/. Пресс-служба правительства Казахстана опровергла распространяемые в мессенджерах утверждения о планах властей республики ввести с 14 декабря строгий карантин из-за ситуации вокруг коронавируса. Об этом сообщил в четверг портал stopfake.kz , созданный при поддержке министерства информации и общественного развития для борьбы с недостоверными данными.

По его сведениям, в мессенджерах казахстанцы пересылают ложную информацию о том, что в регионах Казахстана с 14 декабря будет введен карантин и установлены блокпосты. Сообщение представляет собой фотографию некоего документа, адресованного главам администраций областей от имени премьер-министра республики.

"Данное сообщение не соответствует действительности, фотография документа является фейком. В регионах и городах Казахстана не планируется вводить строгий локдаун с установкой блокпостов и ограничением движения с 14 декабря. Призываем казахстанцев доверять только информации из официальных источников", - цитирует stopfake.kz заявление пресс-службы премьера.

Режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая. 5 июля власти республики из-за ухудшения эпидемической ситуации повторно ввели ряд дополнительных ограничений. К их постепенному смягчению приступили с 17 августа. При этом с середины октября в нескольких областях страны, а также в Нур-Султане и Алма-Ате в той или иной степени вновь усилили ограничительные меры в целях предупреждения новой волны пандемии. Кроме того, с 9 ноября ужесточены ограничения по пересечению государственной границы, в том числе для грузоперевозчиков.

На данный момент с начала пандемии в стране подтверждены 139 159 случаев инфицирования коронавирусом, 123 215 пациентов выздоровели, 2 112 человек умерли.