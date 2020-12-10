Коэффициенты распространения коронавируса в России и Москве опустились до минимума с лета

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Коэффициенты распространения коронавируса в России и Москве оказались в четверг самыми низкими с начала осенней волны эпидемии в стране. В среднем по РФ показатель опустился до 0,96, а в столице - до 0,81, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Последний раз коэффициенты фиксировались на таких отметках 21 августа и 29 июня соответственно.

Помимо Москвы, еще в двух из десяти регионов показатель опустился ниже единицы. Это Архангельская и Свердловская области (0,99). В Нижегородской области и Ханты-Мансийском автономном округе он равен 1, в остальных находится выше этой отметки.

В Санкт-Петербурге коэффициент составил 1,01, в Красноярском крае - 1,02, в Воронежской области - 1,04, в Ростовской области - 1,07, в Подмосковье - 1,09.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.