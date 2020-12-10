Трутнев заявил, что электросетям Приморского края необходима ревизия

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Массовые аварии на электросетях Приморья после ледяного дождя выявили необходимость проверки и ревизии объектов электросетевого хозяйства региона, заявил в четверг на совещании во Владивостоке полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев.

"Мы прилетели на территорию Приморья сутки назад, собственно, света-то снова и не было. Линии в этот период оказались под высокой нагрузкой, очевидно, произошли какие-то деформации, связанные с сетевым хозяйством, с опорами. Надо провести ревизию. Второе: надо проанализировать весь алгоритм работы: генераторы Росрезерва, которые здесь присутствуют, даже находящиеся в Приморском крае, оказались, скажем так, доступны для работы через четверо суток. Это безумно долго, учитывая, что они прямо здесь, в Приморье, находились", - сказал вице-премьер.

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, прошедшие в августе и сентябре тайфуны, а также ноябрьский ледяной дождь обнажили проблемы энергетики региона, среди которых высокий износ электрических сетей, закрытые центры питания, отсутствие резервирования, неудовлетворительная работа по расчистке просек, недостаточность аварийных резервов электросетевых компаний.

"Для решения данных проблем необходимо, как вы сказали, Юрий Петрович, провести инвентаризацию состояния объектов электросетевого хозяйства, отключения которых носят систематический характер, и определить первоочередные мероприятия для выполнения уже в 2021 году", - отметил глава региона.