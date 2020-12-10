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Пандемия COVID-19

Фонд Гейтса выделит еще $250 млн на борьбу с COVID-19

Эти средства пойдут, в частности, на финансирование доставки тестов и вакцин в страны с невысоким и средним уровнями доходов

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Фонд Билла и Мелинды Гейтс предоставит дополнительно $250 млн на поддержку усилий по созданию вакцин от COVID-19 и оказание медицинской помощи людям, заразившимся новым коронавирусом. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

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Этот взнос - крупнейший из пожертвований фонда на указанные цели - дополнит выделенные в ноябре организацией $70 млн и доведет суммарный объем финансовой помощи фонда в борьбе с глобальной пандемией до $1,75 млрд, указало агентство.

"Станет ли [мир] лучше для каждого, зависит от действий мировых лидеров и соблюдения ими обязательств по проведению тестов, оказанию лечения и предоставлению вакцин людям, в них нуждающимся", - приводит Reuters слова Мелинды Гейтс, сопредседателя фонда.

Его представители отметили, что дополнительно выделяемые средства пойдут также на финансирование доставки тестов и вакцин в страны с невысоким и средним уровнями доходов.

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