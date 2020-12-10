Комитет Думы поддержал ко второму чтению проект о штрафах для чиновников за оскорбления

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о введении административных штрафов до 150 тыс. рублей для госслужащих за оскорбление граждан. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Комитет по госстроительству и законодательству поддержал наш с А. Турчаком (первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак - прим. ТАСС) законопроект о "хамстве чиновников", подготовленный ко 2-му чтению. Теперь за оскорбление людей чиновников ждет штраф от 50 до 150 тыс. или дисквалификация до двух лет", - написал Хинштейн в Twitter. В беседе с ТАСС он уточнил, что авторы рассчитывают на принятие законопроекта в этом году, однако на заседании конкретные даты не обговаривались.

Законопроект о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) был внесен в Госдуму в начале мая. Согласно тексту, оскорбление, совершенное чиновником, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до одного года. За повторное нарушение устанавливается штраф в размере 100-150 тыс. рублей либо дисквалификация (лишение права замещать должности государственной и муниципальной службы) на срок до двух лет.

Законопроектом в редакции первого чтения также увеличиваются административные штрафы за оскорбление в целом. Так, максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с трех тыс. до пяти тыс. рублей, для должностных лиц - с 30 тыс. до 50 тыс., а для юридических лиц - со 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Помимо этого, законопроектом к публичным оскорблениям, в том числе через СМИ, приравниваются и оскорбления в интернете. Максимальная сумма взыскания по данным квалифицирующим признакам вырастет для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - с 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Непринятие мер для недопущения публичного оскорбления в СМИ или интернете будет наказываться штрафом для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. (пока от 10 тыс. до 30 тыс.), а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. (пока от 30 тыс. до 50 тыс.).

Поправками ко второму чтению, рекомендованными комитетом к принятию, уточняется, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной форме, но "или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности". Штрафы за публичные оскорбления будут распространяться в том числе на высказывания, допущенные "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных".