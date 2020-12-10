Власти Саратовской области рекомендовали работодателям сделать 31 декабря выходным

"Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, работодателям Саратовской области организовать работу 26 декабря, предоставив день отдыха 31 декабря", - говорится в документе.

Уточняется, что в регионе также поручено организовать бесперебойное транспортное и медицинское обслуживание в праздничные дни.

В 2020 году 31 декабря выпадает на будний день и в соответствии с нормами о переносе выходных дней должно быть рабочим днем. Председатель Госдумы Вячеслав Володин накануне предложил сделать 31 декабря выходным в Саратовской области, от которой он был избран в Госдуму.

Аналогичные распоряжения ранее подписали главы Тывы, Камчатки, Ульяновской и Архангельской областей, в ряде регионов 31 декабря объявлено выходным для государственных и муниципальных служащих.