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Власти Саратовской области рекомендовали работодателям сделать 31 декабря выходным

Рабочий день предлагается перенести на субботу, 26 декабря

САРАТОВ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Саратовской области рекомендовали работодателям не привлекать к работе сотрудников 31 декабря. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Валерий Радаев.

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"Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, работодателям Саратовской области организовать работу 26 декабря, предоставив день отдыха 31 декабря", - говорится в документе.

Уточняется, что в регионе также поручено организовать бесперебойное транспортное и медицинское обслуживание в праздничные дни.

В 2020 году 31 декабря выпадает на будний день и в соответствии с нормами о переносе выходных дней должно быть рабочим днем. Председатель Госдумы Вячеслав Володин накануне предложил сделать 31 декабря выходным в Саратовской области, от которой он был избран в Госдуму.

Аналогичные распоряжения ранее подписали главы Тывы, Камчатки, Ульяновской и Архангельской областей, в ряде регионов 31 декабря объявлено выходным для государственных и муниципальных служащих.

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Радаев, Валерий ВасильевичРоссияСаратовская областьНовый год и Рождество - 2021
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