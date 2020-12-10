Минпросвещения считает необходимой конкретизацию определения просветительской деятельности

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ считает необходимой конкретизацию определения просветительской деятельности, которое было предложено в законопроекте о поправках к закону об образовании. Об этом сказал статс-секретарь - заместитель министра просвещения Российской Федерации Андрей Корнеев на нулевых чтениях законопроекта о просветительской деятельности в Общественной палате РФ.

"Мы полностью поддерживаем позицию, что понятие, которое сейчас предложили коллеги-депутаты, очень широкое. Здесь, может быть, нам нужно подумать, как сконцентрироваться на просветительской деятельности, направленной на удовлетворение образовательных потребностей. Может быть, привязать это к обучающимся. Данное понятие очень широкое", - сказал он.

Он отметил, что МИД и Министерство культуры также полагают, что имеют право самостоятельно определять, правильно ли их подведомственные организации (в частности, МГИМО и Дипломатическая академия МИД России) осуществляют международное сотрудничество.

Тем не менее, сказал Корнеев, Минпросвещения поддерживает концепцию законопроекта, будет рекомендовать правительству поддержать ее, выработав консолидированную позицию, и уже на площадке Государственной думы и профильных комитетов будет продолжать его доработку. "Регулирование просветительской деятельности - это логическое продолжение регулирования морального развития наших детей, обучающихся, в рамках образовательных отношений", - подчеркнул замминистра.

Ранее в среду группа парламентариев из комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и из соответствующей комиссии СФ внесли в Госдуму законопроект о закреплении в законе "Об образовании в РФ" понятия "просветительская деятельность", а также о запрете использования такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях. Правительство предлагается наделить полномочиями по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней.

Кроме того, инициатива обязывает высшие учебные заведения получать заключения для подписания соглашений о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти. Как отмечают авторы инициативы, такие нововведения необходимы в целях недопущения "негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс".