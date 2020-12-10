ХАБАРОВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Прививки от коронавируса начали делать в Хабаровском крае, первыми вакцину получают врачи. Об этом сообщили журналистам в региональном министерстве здравоохранения в четверг.

"В Хабаровском крае началась вакцинация от коронавируса. Первыми прививки делают медработники ковидных госпиталей Хабаровска", - говорится в сообщении.

Накануне в регион поступила партия вакцины от коронавируса "Спутник V", было доставлено 400 доз. Вакцину доставили на медицинский склад краевой клинической больницы №1 Хабаровска. Врачи этого медучреждения, где развернуто 400 коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом, а также врачи скорой медицинской помощи первыми в крае начали вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

"Важно подчеркнуть, что вакцинация от коронавируса бесплатная и добровольная. Реализация вакцины в розничной сети запрещена. Мы строго следуем рекомендациям федерального Минздрава и первыми в группу вакцинируемых включили медработников, работающих и контактирующих с ковидом, и учителей", - приводятся в сообщении слова и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова.

Осенью в Хабаровский край уже поступала вакцина от коронавируса в количестве 42 доз. Это была тестовая партия, на которой отрабатывалась логистика. Вакцину ввели врачам ковидного госпиталя на базе Городской клинической больницы №10 Хабаровска и сотрудникам станции скорой медицинской помощи. Все медработники перенесли вакцинацию хорошо. По данным тестов, у них выработались антитела. "[Вакцина "Спутник V"] двухкомпонентная, поэтому те люди, кто проходит вакцинацию, должны спланировать свой график таким образом, что через 21 день нужно будет прийти и сделать вторую прививку", - приводятся в сообщении слова главного внештатного инфекциониста Министерства здравоохранения РФ по Дальневосточному федеральному округу Анны Кузнецовой.

Вакцина будет поступать несколькими траншами, ближайший рассчитан на поставку почти 18 тыс. доз. "Между Минздравом России и Минздравом края заключено соглашение, согласно которому мы берем на себя обязательства по сохранению всей холодовой цепи при доставке и транспортировке вакцины. На сегодняшний день разработана логистическая карта, которая предусматривает участие 26 медицинских организация края как в городах, так и в районах", - цитирует пресс-служба и.о. министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко. Вакцина будет направляться по мере поступления и в такие отдаленные районы, как Верхнебуреинский, Аяно-Майский, Охотский.

О ситуации в регионе

Ситуация с заболеваемостью ковидом стабилизировалась в регионе, резких скачков по числу новых случаев нет. Ежедневно в крае регистрируется порядка 330 заболевших, всего с начала пандемии заболели более 27,9 тыс. человек, умерли 174.