Оценку эффективности вакцины "Спутник V" после введения второй дозы повысили до 96,2%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Предварительные данные по исследованию вакцины против нового коронавируса "Спутник V" свидетельствуют, что эффективность препарата на период введения первого компонента составляет 69,3%, а на период второго - 96,2%. Об этом в четверг сообщил член независимого комитета по мониторингу данных клинических исследований вакцины, научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций заявлял, что эффективность препарата составляет 95%.

"Оценка была проведена в период с 14 по 21 день, то есть до момента введения второго компонента, и вторая группа наблюдений - это уже после введения второго компонента. Так вот, если сравнивать или оценивать показатели эффективности на период до введения второго компонента, то он составил 69,3% по результатам этого исследования. Если же мы говорим об эффективности после введения второго компонента, после 21 дня, то показатель эффективности на сегодня, рассчитанный и доложенный нам разработчиками-исследователями, составляет 96,2%", - сказал он на научно-методическом форуме с международным участием организаторов здравоохранения.

Хабриев пояснил, что показатель эффективности рассчитывается как отношение эффективности препарата между группой вакцинированных и теми, кто принял плацебо. "Мы на заседании комитета <...> приняли некоторые решения, довели их до всех заинтересованных и рекомендуем им обратиться с предложением по внесению части изменений в протокол и принять решение о том, что в ближайшее время на материалах 20 тыс. исследований доложить нам те параметры, [изучив] которые мы примем решение о раслеплении результатов ( раскрытие данных о том, кто получил вакцину, а кто плацебо - прим. ТАСС) <...> и оценим еще раз. Уверен абсолютно, что данные будут по крайней мере не ниже тех, которые были", - добавил он.

"Я специально заострял ваше внимание, что до введения второго компонент уже эффективность достигала до 70%, и вполне возможно, что если мы посмотрим в продолжении этого исследования, изменив протоколы его на каких-то возрастных группах, может быть, эффективность [будет] еще выше <...>. Еще, может быть, [следует] удлинить срок перед введением второго компонента, поскольку специалисты говорят, что это должно вызвать более надежные показатели эффективности вакцины", - заключил Хабриев.

Эффективная и безопасная

По словам Хабриева, экспертиза вакцины "Спутник V" свидетельствует о ее эффективности и безопасности.

"Мы от имени комитета заявляем, что результаты на сегодняшний день говорят об эффективности и безопасности вакцины", - сказал он.

Хабриев также считает, что Москва хорошо справляется с проведением пострегистрационных исследований и они успешно завершаются. "Москва - не только город, который дал разработчика этой вакцины, но именно в рамках системы здравоохранения Москвы и была запущена третья фаза клинических исследований. Сегодня мы уже находимся в ситуации, когда успешно завершается это исследование и город приступил одним из первых, фактически первым, к массовой вакцинации населения", - заключил он.