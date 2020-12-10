Лига безопасного интернета выявила с ноября в соцсетях 1,4 тыс. фейков о вакцинации

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Лига безопасного интернета выявила в соцсетях и мессенджерах более 1,4 тыс. фейков о вакцине и процессе вакцинации. Об этом журналистам в четверг рассказала директор Лиги Екатерина Мизулина.

"С начала ноября Лига безопасного интернета ведет мониторинг фейков о коронавирусе. В ноябре постепенно стало появляться большое число фейков о вакцине и вакцинации в целом. На данный момент обнаружено 1 тыс. 476 фейков о вакцине, всего с начала ноября обнаружено 6 тыс. 731 фейковое сообщение о ковиде", - сказала директор.

В основном такие публикации встречаются в WhatsApp, Telegram, Instagram и в комментариях на видеохостинге YouTube.

Фейки, по данным Лиги, затрагивают не только российскую вакцину, но и западные разработки. "Вероятно, распространяются они с целью как дискредитации процесса вакцинирования в целом, так и как элемент недобросовестной конкуренции со стороны производителей", - считает Мизулина.

Среди примеров, которые представила Лига, фейк о том, что "МИД России обратился в Брюссель и Вашингтон со срочной просьбой о предоставлении 30 тыс. доз вакцины Pfizer и Moderna". Якобы иностранная вакцина закупается для того, чтобы вакцинировать в том числе "14 тысяч офицеров ФСО". В Instagram распространен фейк о том, что вакцина якобы заражена коронавирусом, а также содержит иные вещества для подавления иммунитета. В WhatsApp распространялся фейк с описанием побочных действий от вакцины, появилась ложная информация о "стерилизации женщин", "агрессивной реакции иммунитета на ткани" после вакцинирования.