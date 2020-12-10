Эксперт оценил текущую ситуацию с коронавирусом в Москве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Москве, вероятно, стабилизировалась, однако говорить о стабилизации в России в целом пока рано. Об этом заявил в четверг журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В четверг коэффициенты распространения коронавируса в России и Москве оказались самыми низкими с начала осенней волны эпидемии в стране - 0,96 и 0,81 соответственно, следует из подсчетов ТАСС. Это минимальные значения с 21 августа для РФ и 29 июня для столицы.

"Россия напоминает лоскутное одеяло, и ситуация с коронавирусом в разных регионах запаздывает на две-три недели, поэтому динамики эпидпроцесса абсолютно разные. Москва, может быть, как раз и вышла на фазу стабилизации", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Горелов отметил, что коэффициент распространения коронавируса является ключевым показателем развития эпидемического процесса, тогда как количество выявленных за сутки случаев не имеет значения. Он также напомнил, что ослаблять ограничительные меры будет можно, когда коэффициент опустится ниже 0,7.

Эксперт также отметил, что пока неясно, стоит ли верить математическим прогнозам развития ситуации. "Один из них говорит, что ситуация стабилизируется к 12 декабря в Москве, к 16 декабря - в Санкт-Петербурге, а к 26 декабря [стабилизируется] вся Россия. Но это не наш математический прогноз, ошиблись математики или нет, покажет жизнь", - заключил Горелов.