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Пандемия COVID-19

Москалькова сообщила о жалобах медиков на невыплаты доплат за лечение пациентов с COVID-19

Речь идет как о стимулирующих выплатах, так и о специальных доплатах за работу в особо опасных и сложных условиях в размере от 25 тыс. до 80 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что к ней по-прежнему поступает много обращений от медиков, борющихся с коронавирусом, по поводу невыплаты доплат. Об этом она сообщила в четверг в интервью телеканалу "Россия-24".

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"По-прежнему поступает большое количество обращений, связанных с гарантиями прав медицинских работников. Не всем выплачены те доплаты в том объеме, которые были заявлены правительством и президентом РФ", - сказала Москалькова.

Власти РФ в начале пандемии приняли особые меры по поддержке специалистов, которые оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией. Речь идет как о стимулирующих выплатах, так и о специальных доплатах за работу в особо опасных и сложных условиях в размере от 25 тыс. до 80 тыс. рублей в месяц. При этом упомянутые выплаты полностью освобождены от НДФЛ, чтобы медики получили всю причитающуюся им сумму на руки.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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