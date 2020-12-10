Москалькова сообщила о жалобах медиков на невыплаты доплат за лечение пациентов с COVID-19

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что к ней по-прежнему поступает много обращений от медиков, борющихся с коронавирусом, по поводу невыплаты доплат. Об этом она сообщила в четверг в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"По-прежнему поступает большое количество обращений, связанных с гарантиями прав медицинских работников. Не всем выплачены те доплаты в том объеме, которые были заявлены правительством и президентом РФ", - сказала Москалькова.

Власти РФ в начале пандемии приняли особые меры по поддержке специалистов, которые оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией. Речь идет как о стимулирующих выплатах, так и о специальных доплатах за работу в особо опасных и сложных условиях в размере от 25 тыс. до 80 тыс. рублей в месяц. При этом упомянутые выплаты полностью освобождены от НДФЛ, чтобы медики получили всю причитающуюся им сумму на руки.