Комитет Думы поддержал идею Молодежного парламента о межрегиональном студенческом туризме

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал предложение Молодежного парламента при Госдуме о развитии межрегионального студенческого туризма. Об этом сообщил в четверг на "Форуме гостеприимства" в Уфе глава комитета Борис Пайкин.

"Профильный комитет Госдумы поддерживает предложение Молодежного парламента при Государственной думе о развитии студенческого туризма в целях популяризации внутреннего туризма и рассматривает возможность его реализации. Инициатива Молодежного парламента заключается в организации обмена студентами между различными регионами нашей страны в период отпусков", - приводит слова Пайкина его пресс-служба.

Размещать студентов предлагается в свободных общежитиях и фондах образовательных организаций. Такой вид туризма будет развиваться в основном в регионах с общей границей, добавил депутат. По его словам, реализация проекта даст возможность путешествовать по стране более чем 2,5 млн студентов, а также поддержит местные транспортные компании, производителей, сферу торговли и услуг.