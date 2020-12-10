В ОП РФ просят власти Москвы разрешить музеям открыть экспозиции

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева направила обращение в адрес мэра столицы Сергея Собянина с просьбой пересмотреть решение о закрытии музеев и разрешить им открыть экспозиции. Обращение имеется в распоряжении ТАСС.

На прошлой неделе в ОП РФ прошли слушания "Культура в условиях пандемии: вопросы поддержки частных театров и музеев". В ходе обсуждения представители музейного сообщества выразили обеспокоенность в связи с повторным закрытием музеев на период 16 ноября - 15 января. Они считают, что в музеях зачастую проще обеспечить все необходимые меры безопасности, чем в других учреждениях.

"В связи с этим, разделяя Вашу тревогу и поддерживая предпринимаемые меры, направленные на противодействие распространению пандемии и сохранение человеческих жизней, от лица представителей музейной общественности, принимавших участие в слушаниях, прошу рассмотреть возможность пересмотра решения о закрытии столичных музеев и разрешения открытия экспозиций с условием строгого соблюдения требования Роспотребнадзора и иных контролирующих органов", - говорится в обращении Михеевой.

Секретарь ОП РФ считает, что такое решение поможет не только сгладить экономический эффект от воздействия пандемии на состояние музейной сферы, но и окажет положительное влияние на "социальное самочувствие москвичей, так как именно музей является местом, куда приходят, чтобы гармонизировать свое состояние".

"На мой взгляд, сложно отрицать, что в текущей непростой ситуации такая возможность особенно важна, и именно это делает работу музеев в данной ситуации скорее необходимостью, чем фактором риска", - добавила Михеева. Она подчеркнула, что за время, прошедшее с начала пандемии, российские музеи и московские в частности, успели хорошо проработать все вопросы, связанные с обеспечением санитарной безопасности.

В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве мэр столицы Сергей Собянин 10 ноября усилил меры по предотвращению распространения коронавируса в городе, введя дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года. В частности, приостановлено посещение гражданами культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов.