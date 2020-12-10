В Волгоградской области начали вакцинацию от коронавирусной инфекции

ВОЛГОГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса началась в Волгоградской области в четверг, на первом этапе будут прививать медработников, сотрудников сферы образования и социальной сферы, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Приступить с сегодняшнего дня к основному этапу массовой добровольной иммунизации жителей Волгоградской области от новой коронавирусной инфекции - такую задачу на оперативном совещании, посвященном вопросам вакцинации, поставил сегодня губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении.

В комитете здравоохранения региона ТАСС уточнили, что в настоящее время в Волгоградскую область поступила 1 тыс. комплектов вакцины "Спутник V". В Волгограде и других городах региона развернуты прививочные центры. Добровольный отбор медработников, которые заняты в лечении пациентов с коронавирусом, произведен, сейчас формируются списки из числа сотрудников учреждений образования и социальной сферы.

"Обращаю ваше внимание, что вакцинация должна происходить исключительно на добровольной основе", - приводит пресс-служба слова Бочарова, обращенные к руководству комитета здравоохранения на оперативном совещании.

По данным областных властей, на территории региона фиксируется напряженная, но контролируемая санитарно-эпидемиологическая ситуация. Своевременное внедрение и реализация дополнительного комплекса мер позволила снизить скорость распространения COVID-19, вирусных пневмоний, простудных заболеваний. В инфекционных госпиталях развернуты более 8,2 тысячи коек: порядка 30% из них остаются в плановом резерве. Во всех крупных поликлиниках действуют специализированные амбулаторные центры по лечению COVID-19, бесплатно выдаются лекарственные средства пациентам 30 лет и старше, находящимся дома на амбулаторном лечении.

По данным оперативного штаба, на 10 декабря в Волгоградской области зарегистрировано 29 675 случаев коронавирусной инфекции, 258 - за последние сутки. Выздоровели 28 698 человек, за последние сутки - 263 пациента. Умели 353 человека.