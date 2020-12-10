Эксперт рассказал, для кого опасен грибок Candida auris

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Случаи заражения смертельно опасным грибком Candida auris фиксировали в России, но это не редкий грибок, он давно известен, и от него есть лечение. Об этом сообщил в четверг заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Ранее в Бразилии был выявлен первый случай заражения человека смертельно опасным грибком Candida auris.

"В России случаи заражения Candida auris есть. Это не редкий грибок, он давно известен. Возможно, в Бразилии впервые появилась среда для его появления", - сказал он.

Горелов пояснил, что этот патоген опасен для лиц, имеющих иммунодефициты, в том числе и ВИЧ-инфекцию, поскольку может вызывать осложнения. "Но лечение от этого грибка есть", - отметил он.

Грибок Candida auris был впервые определен в качестве возбудителя заболевания у человека в 2009 году в Японии. Некоторые его штаммы являются устойчивыми ко всем трем основным классам противогрибковых препаратов, а его точное определение возможно только с помощью специальных лабораторных методов. Первый случай заражения Candida auris в Латинской Америке был выявлен в 2012 году в Венесуэле. Тогда возбудитель заболевания был выявлен сразу у 18 пациентов больницы в Маракайбо, 13 из которых были детьми.