В Минобрнауки надеются на принятие нового нацпроекта "Наука и университеты" до конца года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук ожидает, что новый нацпроект "Наука и университеты" будет принят до конца 2020 года и начнет реализовываться в начале 2021-го.

"Мы объединили мероприятия национального проекта "Наука" с мероприятиями, которые были в национальном проекте "Образование" в части высшего образования и сформировали единый национальный проект "Наука и университеты". Он прошел необходимые шаги по общественному обсуждению, проектный комитет, президиум Совета при президенте. И мы ожидаем, что в декабре будет принят и уже начиная с января 2021 года будем реализовывать мероприятия единого национального проекта", - сказал он в четверг на панельной сессии выставки "Вузпромэкспо"

Замминистра отметил, что наука должна существовать как в научных организациях, так и в вузах.

"Мы видим, в какую стороны развивать высшее образование и саму вузовскую сеть, мы понимаем, что должна быть переориентация в сторону исследовательского трека, потому что настоящий университет - это не только качественное, хорошее образование, но еще и научные исследования. Чем больше исследований, тем качественнее будет образование в вузе, потому что тогда преподаватели и коллектив университета не застаиваются в тех знаниях, которые потом дают студентам", - пояснил Омельчук.

Он подчеркнул, что основным является достижение высокого места России по объему исследований и разработок. "Мы понимаем, что у нас стоит ключевая задача обеспечить присутствие России в числе десяти ведущих стран мира уже не по приоритетам, а по общей поляне исследований", - отметил Омельчук. Параметры, обеспечивающие достижение этой цели до 2030 года, заложены в объединенный национальный проект, сообщил он. Еще одна цель, заложенная в новый нацпроект, - добиться привлекательности карьеры в сфере науки и высшего образования, "чтобы статус ученого был всем понятен и был высоким". Основным критерием эффективности будет внедрение результатов исследований и разработок в экономику, производство и социальную сферу.

Выставка "Вузпромэкспо" является крупнейшим научно-образовательным мероприятием России и проводится ежегодно с 2013 года. Площадка выставки была на протяжении всего этого времени местом презентации широким аудиториям наиболее перспективных и ярких научно-технологических разработок, созданных благодаря поддержке научных исследований со стороны государства и кооперации науки и бизнеса. В текущем году концепция выставки расширена. "Вузпромэкспо -2020" является фактически итоговым мероприятием Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ставя особый акцент на результатах первого года реализации национальных проектов в области науки и образовании.