Коронавирус подтвердился у троих членов экипажа российского траулера в Норвегии

ХЕЛЬСИНКИ, 10 декабря. /ТАСС/. Результаты тестов на коронавирус, сданных в Норвегии, у троих из 46 членов экипажа российского траулера "Мыс Слепиковского" оказались положительными. Об этом сообщило в четверг Норвежское телеграфное бюро (NTB).

Весь экипаж сдал тесты при пересечении границы из России в Норвегию на погранпункте Стурскуг. Они направлялись на автобусе в норвежский Тромсе в качестве сменного экипажа для российского судна.

По словам главного врача коммуны Сёр-Варангер, в которую входит Стурскуг, среди сменного экипажа может быть еще больше инфицированных, поскольку результаты всех тестов пока не готовы.

Все трое заразившихся в настоящее время изолированы от остальных, семеро находятся на траулере, остальные - на карантине в отеле.

Коммуна сейчас пытается установить, где побывали моряки до того, как поднялись на борт траулера.

"Мы не считаем, что эта ситуация способствует повышению опасности заражения в Тромсе", - сказали NTB местные власти.