Путин планирует общаться с СПЧ около двух часов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует общаться с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) около двух часов, вся информация о ходе этой беседы будет размещена в открытом доступе на сайте Кремля, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Всего на трансляцию этого мероприятия фактически в прямом эфире отведено два часа времени. Если оно продлится дольше этого времени, на президентском сайте будет размещена полная стенограмма этого мероприятия", - заверил он.

Песков напомнил, что 10 декабря является Днем прав человека. Он добавил, что традиционно именно к этому дню Кремль старается приурочить проведение заседания СПЧ. "Это пройдет в режиме конференции в этом году. Мероприятие большое. Вы знаете, что совет достаточно обширен по своему составу. Формат тоже понятен. Будет запланировано несколько выступлений стандартных. Выступит председатель совета Фадеев Валерий, потом члены совета, будет обмен мнениями в свободном режиме", - уточнил Песков.

Он также добавил, что затем в графике президента запланировано несколько рабочих встреч непубличного характера.