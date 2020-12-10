В России могут упростить оформление льгот для членов семей погибших ветеранов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Процедура получения льгот для членов семей погибших или умерших ветеранов боевых действий может быть упрощена. Как заявил в четверг на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин, соответствующий законопроект будет обсуждаться на этом мероприятии.

"Членам семей погибших ветеранов больше не придется подтверждать свое право на льготы и получение соответствующих удостоверений в различных инстанциях", - рассказал он о сути документа. По словам премьера, подобных сложностей не должно быть у людей, которые и без того находятся в тяжелой ситуации и переживают потерю близких.

Чтобы усовершенствовать правовой механизм социальной защиты таких семей, в федеральный закон "О ветеранах" будут внесены соответствующие поправки.