Яровая разработала законопроект об установке тепловых пунктов в школах и детсадах

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия) разработала законопроект об установке индивидуальных тепловых пунктов с системой автоматического погодного регулирования при строительстве школ и детских садов. Она также обратилась в правительство РФ с предложением принять дополнительные меры по сохранению здоровья и обеспечению комфорта пребывания детей в этих учреждениях. Об этом в четверг сообщила пресс-служба депутата.

"Ирина Яровая предложила реализовать пилотный проект по установке индивидуальных тепловых пунктов с системой автоматического погодного регулирования в школах и детских садах Дальнего Востока, Крайнего Севера, Сибири и других местностях с неблагоприятными климатическими условиями. А также разработала законопроект, предусматривающий установку таких систем отопления при строительстве школ и детских садов", - отмечается в сообщении пресс-службы.

По словам Яровой, законопроект поддержало Минпросвещения и Министерство РФ по развитию Дальнего Востока. Вице-спикер Госдумы напомнила, что в 2016 уже инициировала внедрение таких систем отопления на Камчатке - в тех детских садах, где они используются, виден положительный результат. В частности, существенно снизилось число простудных заболеваний у детей.

"Практика показала, что установка таких тепловых пунктов является одной из наиболее эффективных технологий, имеющей важное социальное значение и позволяющей сберечь здоровье детей и педагогов, повысить уровень комфорта их пребывания в образовательных организациях, поэтому очень важно принять системные решения по новым объектам и обеспечить поэтапно, начиная со сложных климатических зон, программу сбережения здоровья детей", - подчеркнула Яровая.

Она добавила, что проработала этот вопрос с Минэнерго РФ, там поддержали предложение. Так, по данным ведомства, индивидуальными тепловыми пунктами с системой автоматического погодного регулирования в целом по стране оснащены около 7% детских садов, а на Дальнем Востоке - не более 2%.

"Принятие предлагаемых мер согласуется с перечнем поручений президента РФ по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 10 сентября 2018 г., согласно которому необходимо рассмотреть вопрос о создании дополнительных условий по обеспечению в межотопительный период комфортного температурного режима в образовательных организациях, расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - отметила депутат.