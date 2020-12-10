{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России могут расширить перечень оснований для пересмотра решений судов

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что, в частности, основанием может стать постановление Конституционного суда, которое признает норму не соответствующей Основному закону РФ или истолковывает ее по-другому

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Перечень новых обстоятельств, которые дают основания для пересмотра вступивших в законную силу решений судов, может быть расширен постановлениями Конституционного суда РФ. Об этом в четверг на заседании кабмина заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы дополним перечень новых обстоятельств, на основании которых можно пересмотреть решение суда, вступившее в законную силу, - сказал он, говоря о сути одного из внесенных на повестку дня законопроектов. - Им может стать постановление Конституционного суда, которое признает норму не соответствующей Основному закону или истолковывает ее по-другому".

По словам Мишустина, эта новация позволит ускорить вынесение решения по делу, в котором уже поставлена точка или если его рассмотрение еще продолжается. "Теперь людям не нужно будет для пересмотра дела ждать оглашения постановления по своему процессу и обращаться в Конституционный суд, - отметил он. - Такие изменения в законодательство помогут чаще применять механизм судебной защиты прав граждан в проактивном режиме".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Роскомнадзор подал иск к Google и YouTube из-за нарушения тайны частной жизни
Заседание назначили на 23 декабря
Читать полностью