В России могут расширить перечень оснований для пересмотра решений судов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Перечень новых обстоятельств, которые дают основания для пересмотра вступивших в законную силу решений судов, может быть расширен постановлениями Конституционного суда РФ. Об этом в четверг на заседании кабмина заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы дополним перечень новых обстоятельств, на основании которых можно пересмотреть решение суда, вступившее в законную силу, - сказал он, говоря о сути одного из внесенных на повестку дня законопроектов. - Им может стать постановление Конституционного суда, которое признает норму не соответствующей Основному закону или истолковывает ее по-другому".

По словам Мишустина, эта новация позволит ускорить вынесение решения по делу, в котором уже поставлена точка или если его рассмотрение еще продолжается. "Теперь людям не нужно будет для пересмотра дела ждать оглашения постановления по своему процессу и обращаться в Конституционный суд, - отметил он. - Такие изменения в законодательство помогут чаще применять механизм судебной защиты прав граждан в проактивном режиме".