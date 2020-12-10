Власти Петербурга заявили, что нарушения режима ограничений бизнесом крайне незначительные

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Петербурга проверили 50 тыс. объектов бизнеса на предмет соблюдения введенных из-за пандемии ограничений, доля нарушений очень низкая. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

"Проверки будут продолжаться, они ведутся крайне лояльно, у нас в основном все-таки идет информирование предпринимательского сообщества. Мы проверили уже более 50 тыс. объектов, всего составлено около 1,2 тыс. протоколов - это очень незначительное количество нарушений. Мы фиксируем сильное изменение позиции предпринимательского сообщества. Те, кто ведет честный добросовестный бизнес, начали выполнять меры безопасности - и резко поменялась картина, за исключением нескольких десятков объектов, <…> это нарушители законов РФ, в том числе и уголовного права", - сказал он.

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили о беспрецедентных ограничениях на период новогодних каникул, запретив работу кафе, ресторанов с 30 декабря по 3 января, а музеев, театров и концертов - с 30 декабря по 10 января.