Медведев предложил проработать поправки против махинаций со срочными трудовыми договорами

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает необходимым внести в Трудовой кодекс РФ поправки, которые исключат манипуляции со срочными трудовыми договорами. Об этом он заявил в четверг во время приема граждан.

"Нужно законодательство настроить на то, чтобы, если мы видим совокупность срочных трудовых договоров, которые регулярно продляются, это должно быть в какой-то момент основанием для того, чтобы перейти к договору, заключенному на неопределенный срок", - сказал зампред Совбеза РФ. Он заметил, что эта позиция подтверждается мнением Верховного суда РФ. "Давайте мы подумаем, каким образом сформулировать эти предложения в Трудовой кодекс", - сказал он, адресуя эти слова депутатам фракции "Единой России" в Госдуме.

Медведев назвал одним из примеров манипуляции постоянное заключение срочных трудовых договоров с одним и тем же сотрудником, например, каждый год или раз в полгода. "Это нарушение трудовых прав, особенно когда такой договор продляется каждый год", - считает председатель партии. Он заметил, что для ряда категорий работников, в частности, в творческой сфере, такая практика допустима.