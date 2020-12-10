Карелия направит 40 млн рублей на программу обеспечения жильем молодых семей в 2021 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Карелии направят на жилищные сертификаты для нуждающихся молодых семей в 2021 году около 40 млн рублей. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил министр строительства республики Виктор Россыпнов.

"В 2021 году на выплаты по программе "Обеспечение жильем молодых семей" предусмотрено порядка 40 млн рублей. Из них 35,451 млн рублей Карелия получит из федерального бюджета, и еще 3,961 млн. рублей составит региональное софинансирование", - говорится в сообщении.

Жилищными сертификатами можно компенсировать до 35% стоимости при покупке квартиры или строительстве дома. Участниками программы могут стать семьи, где возраст родителей не превышает 36 лет, а также они официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

По словам главы регионального Минстроя, средства в следующем году направят на выплаты 28 многодетным семьям: 13 сертификатов приходятся на Петрозаводск, семь отправят в Беломорский район, в Кондопожском и Прионежском районах компенсацию смогут получить по две семьи, по одной - в Сортавальском, Суоярвском, Муезерском и Олонецком районах.