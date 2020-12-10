В Москве открыли мемориальную доску Юрию Лужкову

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Мемориальную доску государственному деятелю, полному кавалеру ордена "За заслуги перед Отечеством", мэру Москвы в 1992-2010 годах Юрию Лужкову открыли в Москве. Памятная табличка располагается по адресу: 3-я Тверская-Ямская, дом 48, передает корреспондент ТАСС.

На открытие пришли почетные гости, деятели культуры, друзья, близкие и вдова Юрия Лужкова Елена Батурина. Около дома, где проходит открытие мемориальной доски, было перекрыто автомобильное движение.

"Все мы сегодня открываем это замечательное произведение искусства. Сегодня прозвучало много слов о том, в какое тяжелейшее время Юрий Михайлович возглавил город. Слава богу, это уже все в прошлом, и в прошлом благодаря Юрию Лужкову. Он был яркий политик, общественный деятель", - сказал на открытии председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Мемориальная доска выполнена в темно-коричневых тонах. На ней изображен портрет Юрия Лужкова в его знаменитой кепке. Рядом с его портретом изображена карта Москвы, а ближе к правому нижнему углу - пчела.

Авторами мемориальной доски стали скульптор, заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Игорь Бурганов и заслуженный архитектор России, почетный архитектор России, академик Российской академии художеств Игорь Воскресенский.

Юрий Лужков умер 10 декабря 2019 года на 84-м году жизни.