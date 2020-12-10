В Приморье открылся центр по противодействию экологической преступности

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Центр по противодействию экологической преступности открылся в четверг во Владивостокском филиале Дальневосточного юридического института МВД России. Об этом сообщается на сайте WWF России.

"10 декабря во Владивостокском филиале Дальневосточного юридического института МВД России состоялось открытие учебно-методического центра по противодействию экологической преступности, созданного при поддержке Всемирного фонда дикой природы. Этот предновогодний подарок от WWF России приурочен к 50-летнему юбилею института и будет служить делу сохранения природы и подготовки кадров для органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

Директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов отметил, что преступления против природы - браконьерство, незаконная вырубка лесов или разливы нефтепродуктов, от которых страдает все живое, в конечном итоге оказываются преступлениями против человечности и человечества. "Поэтому нам бы хотелось, чтобы Центр по противодействию экологической преступности, который мы совместно создали и открыли сегодня, с первого курса приучал будущих правоохранителей к тому, что расследование экологических преступлений не менее ответственно, чем расследование преступлений против личности", - сказал Осипов.

Во время церемонии открытия Всемирный фонд дикой природы передал вузу современное оборудование для учебно-методического центра. Полковник полиции, начальник Владивостокского филиала института МВД России Виктор Некрытый напомнил, что потребность в высококвалифицированных специалистах в области борьбы с экологической преступностью растет, так как ущерб от браконьерства увеличивается. "Браконьерством стали заниматься организованно, профессионально, с использованием современных технических средств. Чтобы противостоять браконьерству, правоохранительные органы должны идти на шаг впереди, опираясь, в том числе, на научно-методические исследования, которые проводят преподаватели нашего филиала", - обозначил Некрытый.

Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России является единственной специализированной ведомственной образовательной организацией в Приморском крае, готовящей специалистов высшей квалификации для органов внутренних дел. В этом году вуз празднуют 50-летие.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу по сбережению экосистемы Дальнего Востока. Кроме того, в октябре прошлого года глава государства подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за незаконный отлов и оборот ценных животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ.