Гинцбург: более 150 тыс. россиян уже получили вакцину против коронавируса "Спутник V"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Более 150 тыс. жителей России уже привились вакциной против нового коронавируса "Спутник V" в рамках гражданского оборота. Об этом в четверг сообщил глава разработавшего вакцину "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Данный препарат у нас в стране в рамках гражданского оборота на сегодняшний день получили уже более 150 тыс. жителей. Это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19 чем в любой другой стране мира с использованием аналогичного препарата", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

"Спутник V", которую РФ зарегистрировала 11 августа, стала первой в мире вакциной против коронавируса. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего в программе принимают участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили плацебо вместо вакцины.