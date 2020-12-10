Поклонская попросила генпрокуратуру проверить данные о выбросах заводов на севере Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская направила депутатский запрос генеральному прокурору РФ с просьбой о комплексной проверке информации о незаконном сливе в море химических отходов заводами "Титан" и "Содовый", которые находятся на севере Крыма.

По данным Поклонской, информация о том, что химические отходы сливаются прямиком в заливы Черного моря, поступила от жителей Армянска.

"На севере Крыма, где в условиях полного отсутствия пресной воды продолжают бесперебойно работать крупнейшие химические заводы "Титан" и "Содовый", пруд-накопитель, куда ранее сливались химические отходы, давно высох. Осталось только море, точнее, заливы (Сиваш и другие). <…> Сегодня я направила депутатский запрос генеральному прокурору России по данному факту - на проведение комплексной проверки с привлечением соответствующих специалистов", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Она также выразила надежду на сохранение в Крыму уникальной природы.

"Обращаю внимание руководителей всех полномочных органов, обязанных осуществлять контрольно-надзорные функции в указанной сфере, на обоснованные вопросы людей: почему они знают о таких выбросах, а те, кто обязан проверять и контролировать, нет", - отметила депутат.

Ранее сообщалось, что завод "Титановые инвестиции" в два раза увеличил добычу и подачу воды в кислотонакопитель, завершается подготовка к запуску первой линии станции по нейтрализации кислых стоков завода, что позволит не допустить новых выбросов. В августе 2020 года выброс сернистого ангидрида произошел в филиале ООО "Титановые инвестиции" в городе Армянске на севере Крыма, концентрация загрязняющего вещества была не опасна для здоровья людей. В августе 2018 года произошел выброс неизвестного вещества, из-за чего в городе ввели режим ЧС. По предварительным данным, причиной произошедшего стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Титановые инвестиции", что связывалось с дефицитом воды на севере Крыма из-за перекрытия Северо-Крымского канала Украиной.