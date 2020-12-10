Гинцбург: Россия готова передать Турции необходимое количество доз вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия готова передать Турции необходимое количество доз вакцины против нового коронавируса "Спутник V" для проведения различных экспертиз, а также пострегистрационных исследований препарата. Об этом в четверг сообщил глава разработавшего вакцину "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

"Насколько я знаю, сейчас речь идет о предоставлении данного препарата турецкой стороне. Я могу заверить, что в рамках этих договоренностей, которые определенны Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), российским Минздравом, мы готовы принять турецких коллег, обсудить все нюансы и в ближайшее время передать необходимое количество доз препаратов, в первую очередь для проведения различных токсикологических экспертиз. <...>.А также [передать] препараты для того чтобы начать третью фазу клинических испытаний в Турции уже непосредственно на добровольцах", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Гинцбург также отметил, что сегодня РФПИ с участием центра им. Гамалеи ведет переговоры о поставке и производстве "Спутник V" с десятками стран. "Все эти переговоры находятся на различной стадии - где-то уже начато пробное производство, где-то идут клинические испытания в рамках третьей фазы для того, чтобы регуляторные органы той страны, где происходят эти испытания, убедились в качестве препарата", - добавил ученый.

Ранее турецкая газета Haberturk со ссылкой на заявление министра здравоохранения республики Фахреттина Коджа написала, что Анкара отказалась покупать российскую вакцину "Спутник V". Министерство здравоохранения Турции позднее выступило с официальным опровержением материала турецкой газеты об отказе министерства от российской вакцины.