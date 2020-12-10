Турпоток на Кубань в 2020 году составил 11,5 млн туристов

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Краснодарский край в условиях пандемии коронавируса в 2020 году принял 11,5 млн туристов, сообщила на площадке туристического форума "Открытый Крым" врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

"11,5 млн туристов принял Краснодарский край в 2020 году. Да, это меньше чем обычно. Есть куда стремится. Нам необходима стабильность того туристического продукта, который мы продаем на туристическом рынке", - сказала Золотухина.

Она также добавила, что на Кубани собрали более 370 млн рублей курортного сбора с момента его введения.

"Курортный сбор позволяет создавать новые объекты, благоустраивать курортные территории. Наши гости обязательно увидят результат. За два года, с середины 2018-го по середину 2020 года, объем средств, поступивших в краевой бюджет от уплаты курортного сбора, составил 373,2 млн рублей. Началось освоение этих денег в прошлом году. В основном они инвестируются в благоустройство курортных территорий", - сказала Золотухина.

Она отметила, что на средства курортного сбора, например, в Сочи в 2019 году были установлены теневые навесы, лавочки, фотозоны на пляжах. В Геленджике благоустроен сквер, в Горячем Ключе установлены урны и уличные тренажеры.

"В Геленджике в этом году был установлен новый объект показа - памятный знак морякам-куниковцам, которые первыми высадились на Малой Земле в ходе освобождения Новороссийска. Проходит благоустройство улиц, парков, скверов, установка стел и арт-объектов, лавочек и урн, обустройство спортивных и детских площадок - словом, на эти средства делается многое, чтобы наши курорты радовали глаз и привлекали туристов", - добавила она.

На Кубани также планируют создавать новые туркластеры за пределами побережья.

"Наша главная туристическая цель - это диверсификация туристического продукта. Первое направление - это географическая диверсификация - мы создаем сегодня альтернативные центры туризма. Общая статистика показывает, что в 11 месяцев 2020 года весь туристический поток, его 78%, сконцентрированы в Сочи, Анапе и Геленджике. Это создает беспрецедентную нагрузку на инфраструктуру этих городов: на коммунальную, транспортную, курортную и не позволяет по сути этим муниципалитетам нормально функционировать в социальном смысле слова, а не туристическом", - сказала Золотухина.

Она отметила, что принцип кластеризации хорошо зарекомендовал себя еще в период подготовки к Олимпиаде в Сочи, когда создавались микротерритории, внутри которых расставлялись акценты туристического развития. В качестве одного из примеров потенциального нового туркластера на Кубани она привела Апшеронский район, отметив, что кластеры планируют создавать по принципу государственно-частного партнерства.

"Экологическая направленность - это Апшеронский район - предгорье Северного Кавказа, ранее в прямой ассоциации с туризмом он не находился", - добавила она. В Апшеронском районе Краснодарского края планируется создать новый туристический кластер, объем инвестиций в проект превышает 5,6 млрд рублей.

С 28 марта курорты, отели и гостиницы не принимали отдыхающих. С 1 июня возобновили работу санатории, имеющие медицинскую лицензию, с 21 июня режим карантина был снят, разрешено возобновление приема отдыхающих всеми средствами размещения, 14-дневная изоляция в обсерваторах осталась обязательной только для граждан, прибывающих на Кубань из-за рубежа, а с 27 июня в регионе возобновили работу объекты туристического показа.