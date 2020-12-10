Мишустин поздравил еврейскую общину России с Ханукой

"Еврейская община России принимает активное участие в жизни нашего государства. Благодаря вам сохраняются уникальные религиозные традиции и обряды, развиваются культура и образование. Важно, что вы ведете активную работу по противодействию ксенофобии и национализму. Особое внимание уделяете просветительской и благотворительной деятельности", - отмечается, в частности, в телеграмме.

Ханука наступает в 25-й день месяца кислев иудейского лунно-солнечного календаря. Праздник завершается во второй день месяца тевет. Ханука (на иврите - "освящение" или "обновление"), или Хаг Урим ("праздник огней") является одним из самых длинных иудейских праздников. Он был установлен в честь событий II века до н. э. В это время Иудея была частью эллинистической империи Селевкидов времени правления сирийского царя македонского происхождения Антиоха IV Эпифана, проводившего политику жесткой ассимиляции иудеев. В 167 году до н. э. главная святыня иудеев - Иерусалимский храм - был превращен в святилище Зевса, что стало причиной для начала Маккавейского восстания под предводительством Иуды и Симона Маккавеев, сыновей первосвященника Маттафии Хасмонея.

В 164 году до н. э. восставшие отбили оскверненный храм и вновь разожгли в нем восьмисвечник с помощью единственного сохранившегося кувшина с освещенным оливковым маслом. Его должно было хватить всего на один день, но, по преданию, он горел восемь дней - столько времени, сколько понадобилось для приготовления новой порции масла. Это событие стало считаться чудом, и в память о нем был установлен праздник - Ханука.