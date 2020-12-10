Власти Петербурга не планируют проводить рейды в храмах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга не видят необходимости проводить рейды Следственного комитета в храмах города с целью проверки соблюдения ограничений из-за пандемии. Такое мнение высказал в четверг заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов на брифинге, посвященном мерам по борьбе с коронавирусом.

"Все разработанные нами стандарты безопасности учитывают, в том числе, зоны действия каких-то общественных мероприятий, проводимых в церквях. В церковных сообществах эти стандарты восприняты, все выполняется, все меры предпринимаются. Давайте будем откровенны, как вы себе представляете Следственный комитет в церкви? Тем более, что они [храмы] не являются какими-то злостными нарушителями, - сказал Ситов. - В жестких проверках нет никакой необходимости".

Он пояснил, что рейды сотрудников Следственного комитета в барах Петербурга начались только после того, как с помощью мониторинга удалось зафиксировать неоднократные нарушения. "Следственный комитет пошел в те объекты, в которых изначально проводились информационные [проверки], просто мониторинг осуществлялся, что там ничего не выполняется. Потом фиксировалось легкое административное правонарушение, потом туда приходили с обычной полицией, и только на четвертый-пятый раз возникал Следственный комитет. То есть это особо злостные нарушители, как их можно с церковью сравнивать? Никакой связи здесь даже близко не существует", - добавил представитель комитета.