Более 85 млн рублей направили на капитальный ремонт школ искусств Ставрополья в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Более 85 млн рублей направили на ремонт детских школ искусств в Ставропольском крае в 2020 году, сообщает в четверг управление по информационной политике аппарата правительства региона.

"На Ставрополье впервые отремонтировали сразу 13 школ искусств, общее финансирование в рамках госпрограммы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" составило более 86 млн рублей, в том числе почти 5 млн рублей было выделено из краевого бюджета", - пояснили в управлении.

В 2021 году в регионе планируют отремонтировать еще 14 детских школ искусств. Ранее краевые власти сообщали, что в текущем году практически полностью обновили музыкальные инструменты, оборудование и специализированную литературу в детских школах искусств. Часть инструментов были в высокой степени износа, поскольку обновление не проводилось много лет.