В Крыму выпустят отдельный акт с ограничениями на новогодние каникулы

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Отдельный нормативный акт, где будут собраны все вызванные ситуацией с коронавирусом ограничения на новогодние каникулы, будет подготовлен в Крыму, сообщил на пленарной сессии форума "Открытый Крым" министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

"В ближайшее время мы выпустим нормативный акт, разъясняющий, что можно, а чего нельзя на территории Республики Крым в новогодний период", - сказал Волченко.

В свою очередь спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов уверен, что, "несмотря на пандемию, нельзя лишать людей праздника, но это не значит, что надо открыть все и вся". По его мнению, введенные ограничения оправданы.

"Надо, чтобы люди четко понимали правила, что можно, а что нельзя, никакой двусмысленности быть не может. Мы должны учиться работать и отдыхать в новых условиях, не подвергая людей риску, но и не скатываясь в тотальное запретительство, которое отпугнет отдыхающих и подорвет экономику отрасли. Уверен, что участники сегодняшнего мероприятия [форума "Открытый Крым"] смогут найти оптимальные решения", - добавил Константинов.

X Всероссийский туристский форум "Открытый Крым" проходит 10-11 декабря, ранее он проводился дважды в год и собирал более 5 тысяч федеральных и региональных экспертов и представителей власти. Форум планировался весной этого года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен. Он впервые организован в смешанном формате, когда большинство участников будут присутствовать онлайн. В дискуссионных панелях, семинарах и круглых столах примут участие представители гостиничного бизнеса, туроператоров и экскурсионных бюро, а также эксперты отрасли из разных регионов страны.

Ситуация в Крыму

По данным Минтуризма республики, сейчас в Крыму работают 367 средств размещения, в том числе 71 санаторий.

Из-за пандемии в этом году курортный сезон в Крыму начался с задержкой, при этом к 30 сентября регион принял 5 млн отдыхающих, а показатели загрузки отелей и санаториев превысили прошлогодние. Власти региона сообщали, что по итогам года ожидают турпоток на уровне прошлогоднего рекорда. При этом на новогодние праздники рассчитывали принять до 1 млн туристов.

С 20 декабря по 15 января в республике будет ограничено проведение корпоративов, банкетов, торжеств и новогодних елок, в том числе на территории гостиничных комплексов, спа-отелей, санаторно-курортных учреждений. В этот же период с 22:00 до 08:00 будет запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов. В выходные и праздничные дни запретили работу развлекательных центров, в том числе детских.