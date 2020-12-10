Путин: РФ оказалась готова к переходу в онлайн во время пандемии лучше, чем другие страны

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что РФ оказалась готовой к переходу к работе в онлайн формате во время пандемии коронавируса лучше, чем ожидали власти.

"Страна оказалась готова лучше, чем даже мы сами ожидали, и лучше, чем многие другие государства мира, к переходу в онлайн не только в сфере образования, но и по другим направлениям", - сказал глава государства на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Говоря об онлайн-образовании, Путин напомнил о позиции генерального секретаря ООН, опасающегося потери целого поколения, поскольку в условиях пандемии наносится существенный ущерб процессу образования, особенно школьников. "Здесь чрезвычайно важен доступ к современным способам получения знаний: это и железо, так называемое, которое дорого стоит, сама компьютерная техника, всякое программное обеспечение, доступ к высокоскоростному интернету", - указал президент. Он признал, что проблемы с этим в РФ есть.

Глава государства также считает, что уже имеющихся возможностей для организации учебы и работы в онлайн недостаточно. "Будем над этим работать, у правительства есть план действий", - заверил Путин. Отвечая на обеспокоенность по поводу плохой учебы школьников, которые не отличались примерной учебой при посещении школ, а в онлайне просто перестают заниматься, президент призвал "учитывать расширяющиеся возможности сегодняшнего дня и выстраивать методики преподавания соответствующим образом".