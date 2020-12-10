Медведев обсудит с МВД продление срока действия просроченных водительских прав

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев обсудит с МВД вопрос продления срока, когда можно из-за пандемии не переоформлять просроченные водительские удостоверения. Об этом он заявил во время приема граждан в режиме видеоконференции.

Одна из участниц встречи напомнила о ранее принятом решении, согласно которому автовладельцы, срок действия прав которых истекал в период с 1 февраля по 15 июля, могли не переоформлять документы до конца текущего года. Однако в связи со второй волной пандемии коронавируса она попросила продлить разрешение не переоформлять эти документы до 1 июля 2021 года.

Медведев согласился с этими мотивами, отметив, что "сейчас ситуация с эпидемией коронавируса еще более острая".

"Мы пообщаемся с коллегами из МВД, я тоже позвоню министру, чтобы обсудить то, о чем вы говорите - распространение приказа МВД на эту часть водительских удостоверений", - сказал он.

Председатель партии добавил, что надо еще понять позицию ведомства, не исключив, что, "возможно, есть подводные камни".