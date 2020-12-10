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В работе Facebook Messenger произошел сбой

По данным сервиса Downdetector, 54% пользователей не могут получать сообщения, 30% испытывают проблемы с подключением к серверу

ТАСС, 10 декабря. Пользователи из ряда стран мира отмечают в четверг проблемы в работе приложения Facebook Messenger. Информация об этом появилась на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Большая часть жалоб от пользователей поступает с территории Польши, Венгрии, Бельгии, Великобритании и Филиппин. О сбоях в России не сообщается.

По данным сервиса Downdetector, 54% пользователей не могут получать сообщения, 30% испытывают проблемы с подключением к серверу, а еще около 14% не могут войти в мессенджер.

Пользователи из европейских стран также жалуются на сбои в работе социальных сетей Facebook и Instagram, но число обращений на данный момент незначительно.

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