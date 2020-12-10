Ущерб рыбным ресурсам от разлива топлива в Норильске оценен в 1,9 млн рублей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Около 1,9 миллиона рублей составляет ущерб рыбным ресурсам в районе Норильска от разлива нефти, рыба в озере Пясино не пострадала. Об этом заявил в четверг заведующий лабораторией экспериментальной гидробиологии Института биофизики Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Михаил Гладышев на подведении итогов Большой норильской экспедиции.

"Биомасса кормовых организмов зообентоса снизилась более чем в десять раз и более чем в два раза в реках Далдыкан и Амбарная. В связи с этим снижением суммарный ущерб водным биологическим ресурсам, рассчитанный по утвержденной методике Росрыболовства, составил 1,9 миллиона рублей", - сказал Гладышев.

По его словам, в расчет этого ущерба включены затраты на зарыбление водоемов, однако в настоящее время им заниматься не следует, так как без корма мальки погибнут.

Кроме того, экспедиция выявила, что в реке Норильская, в озере Пясино и реке Пясина преобладали диатомовые водоросли, как и за много лет до аварийного разлива, что указывает на отсутствие негативного воздействия аварийного разлива нефтепродуктов на экосистему.

"При этом выявлена высокая способность микробиологической системы к самоочищению вод от органического загрязнения. Установлено, что микрофлора исследуемых вод является адаптированной к нефтепродуктам и способна участвовать в их поглощении, однако в реке Амбарной из-за высоких содержаний нефтепродуктов наблюдается снижение не только численности нефтеокисляющих бактерий, но и их способности к окислению летучих соединений нефти, бензола, толуола и нафталина", - отмечается в отчете экспедиции.

Экспедиция на Таймыр

Сибирское отделение Российской академии наук впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории. По ее итогам ученые подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.

Опорными точками экспедиции стали бассейны рек Пясины, Норилки, Амбарной, также изучено озеро Пясино. В ее состав вошли ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН. В течение августа специалисты собрали образцы почв, растений и донных осадков, после чего началась работа в лабораториях.