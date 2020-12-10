Хакеры разместили на сайте погранслужбы Литвы дезинформацию о задержании дипломата Польши

ВИЛЬНЮС, 10 декабря. /ТАСС/. Хакеры взломали сайт Службы охраны государственной границы Литвы и опубликовали ложную информацию о задержании на границе польского дипломата, якобы перевозившего крупную сумму денег, оружие и наркотики, и ноте МИД Литвы по этому поводу. Об этом в четверг сообщило внешнеполитическое ведомство балтийской республики.

"Министерство не распространяло информацию о якобы задержанном дипломате и ноте МИД Литвы, врученной посольству Польши. Это не соответствует действительности", - отмечается в сообщении. По оценке внешнеполитического ведомства, имело место хакерская атака. "В координации с другими ответственными инстанциями мы делаем вывод о комплексной информационно-кибернетической атаке", - подчеркнули в МИД.

По оценке ведомства, в последнее время участились попытки киберпреступников нанести ущерб дружеским отношениям Литвы и Польши.

Информация о задержании польского дипломата, о которой сообщает МИД, была размещена в среду вечером. В четверг утром она была еще доступна на сайте погранслужбы республики.