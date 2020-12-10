В Якутии предложили создать единую дирекцию для всех арктических заповедников и нацпарков

ЯКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) предложила создать единую дирекцию для объединения всех особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения, находящихся на территории Арктической зоны региона, чтобы ускорить реагирование властей по оперативным ситуациям, сообщил заместитель руководителя департамента охотничьего хозяйства и ООПТ республики Алексей Чемезов на заседании Общественного экологического совета при региональном Минэкологии.

"В настоящее время предложения от республики направлены в адрес Козлова Александра Александровича, министра природных ресурсов РФ, и в Минвостокразвития РФ. Мы в целом предлагаем объединить все арктические ООПТ федерального значения, расположенные в Арктической зоне республики, под одну единую дирекцию и централизовать управление в городе Якутске", - сказал Чемезов.

Он отметил, что данное решение позволит ускорить реагирование федеральных органов. "Летом были случаи запаздывания и определенные сложности при реагировании федеральных органов на территории национального парка "Кыталык" в Аллаиховском улусе, где были зафиксированы природные пожары. [Тогда] пришлось руководству республики и министерству включиться в эту работу", - добавил Чемезов.

Национальный парк "Кыталык" федерального значения, созданный в 2019 году, находится под управлением государственного природного заповедника "Остров Врангеля", который дислоцирован в Певеке Чукотского автономного округа.