НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил проработать идею создания в стране специального суда по правам человека. Эту идею предложил один из участников заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека под председательством главы государства.

"Ваша идея о создании российского суда по правам человека - это просто надо проработать, - сказал он. - Этот институт требует и финансирования, и изменения определенной системы. Но в принципе, сама по себе идея правильная".

Президент обещал поддержку проекту закона, направленному на гуманизацию судебной системы. "Я знаю и мнение председателя Верхового суда, и я поддержу, конечно, - сказал Путин. - Не нужно на людей вешать судимость и все, что с этим связано, то, что тащится потом с человеком по жизни". "Если речь идет о каких-то мелких правонарушениях, с кем не бывает? - заметил он. - Жизнь есть жизнь, поэтому не нужно загонять человека в такие жесткие рамки, которые будут влиять на всю оставшуюся жизнь".

По мнению президента, данный законопроект "надо до конца доработать". "Я для себя пометил и будем двигаться по этому направлению", - заверил он.