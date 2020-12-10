В Минобрнауки заявили, что около 55% студентов российских вузов обучаются дистанционно

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Порядка 55% российских студентов на сегодняшний день обучаются дистанционно, сообщил в четверг замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев в ходе организованных КПРФ парламентских слушаний на тему дистанционного образования в Госдуме.

"В настоящее время 55% контингента студентов высшего образования в регионах и столичных городах учатся с использованием исключительно дистанционного формата", - сказал он.

По словам Афанасьева, 21% студентов продолжают обучаться в очном формате, 24% - в смешанном.

Ранее Минобрнауки РФ в связи с пандемией распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля, университетам в регионах рекомендовано принять аналогичное решение исходя из ситуации в каждом отдельном субъекте.