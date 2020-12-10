Путин предложил "посмотреть" на перспективы широкой амнистии в России

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с тем, что нужно "посмотреть" на перспективы проведения в России "широкой амнистии". Такую позицию он обозначил в четверг на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"По поводу широкой амнистии - надо здесь внимательно посмотреть, - ответил президент на соответствующее предложение одной из участниц встречи. - Вы сослались на царскую Россию. Известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решетки, что началось на улицах наших крупнейших городов тогда".