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Обновлено 

Путин предложил "посмотреть" на перспективы широкой амнистии в России

Так президент ответил на соответствующее предложение одной из участниц встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с тем, что нужно "посмотреть" на перспективы проведения в России "широкой амнистии". Такую позицию он обозначил в четверг на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"По поводу широкой амнистии - надо здесь внимательно посмотреть, - ответил президент на соответствующее предложение одной из участниц встречи. - Вы сослались на царскую Россию. Известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решетки, что началось на улицах наших крупнейших городов тогда". 

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