Минкультуры назвало лучшую детскую школу искусств и лучшего преподавателя

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры РФ в четверг огласило итоги общероссийских конкурсов "Лучший преподаватель детской школы искусств" и "Лучшая детская школа искусств". Победителей чествовали в Российском фонде культуры в Москве.

Среди учреждений лучшей признала Детская художественная школа № 1 имени В. И. Сурикова в Красноярске. Лучшим преподавателем стала Светлана Горчакова, обучающая ребят декоративно-прикладному творчеству в Детской художественной школе № 3 имени Е. В. Гурова в Омске.

Всего в этом году в отборочном этапе приняли участие 446 преподавателей и 148 школ. Победителям вручены денежные призы: 200 тыс. руб. педагогу и 1 млн руб. школе на развитие.

Глава министерства Ольга Любимова зачитала приветствие вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. В нем зампред правительства напомнила, что "совсем недавно на заседании Совета по культуре при президенте Российской Федерации Владимир Владимирович Путин высоко оценил роль детских школ искусств в создании условий для развития детских талантов".

"Особенно важна здесь роль преподавателя - мастера, работающего с детьми, ведь именно от его труда зависит судьба таланта, - подчеркнула Голикова. - Как никто другой, вы умеете найти и раскрыть талант в каждом ребенке, можете стать опорой и оказать поддержку воспитаннику в любой ситуации, привить ему любовь к искусству и развить стремление к вершинам творчества".

От себя министр культуры поблагодарила педагогов за работу в непростых условиях пандемии. "Спасибо вам за ваше терпение, спасибо за то, что мы вместе. Мы очень будем стараться вам помочь и быть рядом и впредь", - сказала Любимова.