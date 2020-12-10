Минобрнауки РФ поддерживает межбюджетный формат поддержки НОЦ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Минобрнауки РФ поддерживает предложения регионов о финансировании научно-образовательных центров (НОЦ) в межбюджетном формате. Об этом сообщил в четверг заместитель министра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев на панельной сессии "Новая эра в развитии научно-образовательных центров мирового уровня" выставки "Вузпромэкспо".

"Я сразу хочу анонсировать, что в ходе тех обсуждений, которые проходили в 2019 и 2020 годах, министерство склоняется к поддержке тех предложений, которые шли от территорий, сдвинуть механизм поддержки научно-образовательных центров от субсидирования того или иного участника НОЦ в формат межбюджетных отношений. Это позволит главе региона получить дополнительные инструменты для развития научно-образовательного центра как ключевого проекта в развитии региона", - сказал Медведев.

Он напомнил, что идея научно-образовательных центров обсуждалась и до принятия нацпректов, но за последние два года произошел очевидный сдвиг в сторону территорий, усиления роли НОЦ как инструмента придания дополнительного движения в развитии регионов. "Для нас важно поддержать этот тренд", - подчеркнул замминистра.

Научно-образовательный центр рассматривается как партнерство образования, науки, индустрии и территории. "Очевидно, что ключевой посыл - через кооперацию, через интеграцию, через солидаризацию практик различных участников необходимо выйти на технологическую и экономическую трансформацию как отдельных регионов, так и мегарегионов. И это в программах [научно-образовательных центров] заявлено", - сказал Медведев.

Правительство России 3 декабря подвело итоги конкурсного отбора и определило еще пять НОЦ мирового уровня, которые будут получать государственную поддержку. Три из пяти новых НОЦ будут межрегиональными. В состав центра "Инженерия будущего" войдут организации Самарской, Пензенской, Ульяновской, Тамбовской областей, а также Мордовии. В НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" - Свердловской, Челябинской, Курганской областей. Центр "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования" также образуют организации трех регионов: Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Мурманской области. Евразийский НОЦ создается в Башкирии, а "Тула ТЕХ" - в Тульской области. Первые пять научно-образовательных центров, которые расположены в Пермском крае, Нижегородской, Тюменской, Белгородской и Кемеровской областях, уже получили гранты в размере более 700 млн рублей. По нацпроекту "Наука" в стране должно быть создано не менее 15 НОЦ, которые объединят ведущие университеты, научные организации, компании реального сектора экономики для решения масштабных научно-технологических задач.

О выставке

Выставка "Вузпромэкспо" является крупнейшим научно-образовательным мероприятием России и проводится ежегодно с 2013 года. Площадка выставки была на протяжении всего этого времени местом презентации широким аудиториям наиболее перспективных и ярких научно-технологических разработок, созданных благодаря поддержке научных исследований со стороны государства и кооперации науки и бизнеса. В текущем году концепция выставки расширена. "Вузпромэкспо-2020"является фактически итоговым мероприятием Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ставя особый акцент на результатах первого года реализации национальных проектов в области науки и образовании.