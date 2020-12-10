В Астраханской области начали вакцинацию от коронавируса

АСТРАХАНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Партия вакцины от коронавируса, рассчитанная на 1 тыс. человек, поступила в Астраханскую область, сообщил в четверг журналистам министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин в ходе пресс-конференции.

Ранее планировалось, что вакцина в количестве 828 доз поступит в регион к концу декабря и будет рассчитана только на медицинских работников.

"Астраханская область получила 1 000 доз двухкомпонентной вакцины "Спутник V", и уже вчера началась вакцинация, были привиты первые 10 человек. В первую очередь мы будем прививать медицинских работников, работников образовательных учреждений", - сказал Спирин.

Он отметил, что изначально предполагалась вакцинация только медицинских работников, но из-за того, что партия вакцины была увеличена, власти смогли предложить прививку и педагогам. По словам Спирина, если вакцины хватит, то регион сможет охватить вакцинацией также сотрудников правоохранительных органов, работников сферы транспорта и промышленных предприятий. Уточняется, что прививки для категорий из группы риска - бесплатны и добровольны.

"Кроме того, дополнительно сейчас в ближайшее время поступит вакцина в гражданский оборот, стоимость ее 1 942 рубля. Население, которое пожелает добровольно привиться, сможет вакцину приобрести и сделать прививку", - добавил Спирин. Уточняется, что поставку ожидают до конца декабря.

В настоящее время власти готовят к открытию два прививочных пункта в дополнение к одному уже работающему. Сейчас там идут подготовительные работы по обеспечению учреждений холодильниками и средствами транспортировки вакцины.

О ситуации в регионе

В сентябре в Астраханскую область поступили 42 дозы вакцины от коронавируса, тогда прививки сделали только медицинским работникам. По словам первого замминистра здравоохранения региона Ольги Агафоновой, привитые медики чувствуют себя хорошо, негативных последствий замечено не было.

В Астраханской области, по данным регионального Минздрава, зафиксировано 15 440 случаев заражения коронавирусом. За время пандемии выздоровели 10 790 человек, 290 пациентов умерли.