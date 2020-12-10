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Пандемия COVID-19
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Вакцинация начнется во всех регионах России до конца недели

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой также сообщили, что вакцинация не должна останавливаться в новогодние праздники
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Все регионы России заявили о готовности к вакцинации от коронавируса, она начнется во всех субъектах до конца недели. Об этом говорится в сообщении секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания проектного комитета нацпроекта "Здравоохранение".

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"На совещании все регионы заявили о готовности к вакцинации. До конца текущей недели она будет запущена во всех субъектах", - говорится в сообщении.

Вакцинация от коронавирусной инфекции в регионах России не должна останавливаться в новогодние праздники. "В связи с тем, что вакцина является двухэтапной, регионам следует обратить особое внимание на планирование вакцинации, чтобы на период январских праздников ее проведение не приостанавливалось", - говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Путин поручил на этой неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса медицинских работников и учителей во всех регионах.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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